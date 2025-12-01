“Taiwan-made & Taiwan-proud, Formosat-8 is now in orbit!”, ha dichiarato il presidente Lai Ching-te dopo il lancio del primo satellite della nuova costellazione di Taipei. “Siamo pronti a mettere in orbita gli altri sette, rafforzando capacità di gestione dei disastri, tutela ambientale e resilienza nazionale”. Gli ha fatto eco la vicepresidente Hsiao Bi-khim: “Taiwan non sarà assente dallo spazio. In collaborazione con SpaceX, Chi-po-lin è ora in orbita: è il primo satellite della costellazione Formosat-8 e un passo avanti per la nostra industria spaziale”. L’FS-8A e le ambizioni tecnologiche Il satellite FS-8A, ribattezzato “Chi Po-lin” in onore del regista che ha raccontato Taiwan attraverso immagini aeree, è decollato dalla base spaziale di Vandenberg a bordo del razzo SpaceX Transporter-15. 🔗 Leggi su Formiche.net

Taiwan, perché conta il lancio spaziale (con Space X)