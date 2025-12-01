Swerve Strickland | Non posso credere che Danielson consideri il nostro match tra i suoi migliori

L’ex AEW World Champion, Swerve Strickland, è stato uno dei tanti wrestler in AEW ad aver affrontato “The American Dragon” Bryan Danielson, che è stato costretto a ritirarsi dal wrestling a tempo pieno nell’ottobre 2024. I due si erano già incrociati nel 2023, ma Danielson ha in seguito dichiarato che il match avuto con Strickland a AEW All In London 2024 è stato uno dei momenti preferiti della sua carriera. Strickland è stato interrogato su questo durante una recente apparizione al podcast Insight e ha ammesso di non riuscire ancora a credere che Danielson consideri quel match così importante: “Mi manda fuori di testa essere anche solo preso in considerazione tra i primi cinque, dieci, quindici match di Bryan Danielson. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

