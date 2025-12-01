Svelato il whatsapp di Ilary Blasi a Totti sulla figlia | Sei impazzito?

Ilary Blasi non ci sta. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura per il presunto caso di abbandono di minori che ha coinvolto Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ex moglie dell’ex capitano della Roma torna alla carica.. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Svelato il whatsapp di Ilary Blasi a Totti sulla figlia: “Sei impazzito?”

News recenti che potrebbero piacerti

BLACK SECRET BOX: SEGRETO SVELATO Ecco svelato il segreto: la Black Secret Box Princesa pesava 1,220 kg ed era riempita con un set total black Vivienne D: borsa a spalla nera maxi sciarpa morbida effetto teddy mini portafoglio/portamonete - facebook.com Vai su Facebook

Svelato il whatsapp di Ilary Blasi a Totti sulla figlia: “Sei impazzito?” - La vicenda risalente al 26 maggio 2023, quando l’ex capitano della Roma e la nuova compagna hanno lasciato a casa Isabel, non è conclusa ... Scrive golssip.it

"Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?": il whatsapp di Ilary Blasi a Totti - Diffuso il messaggio che Ilary Blasi ha mandato a Francesco Totti: "Sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni? Segnala msn.com

Totti accusato di abbandono di minore: spunta il messaggio WhatsApp di Ilary Blasi - Tensioni tra Francesco Totti e Ilary Blasi: nuovi dettagli sul caso che ha portato il Pupone ad essere accusato di abbandono di minore. Da newsmondo.it

Francesco Totti accusato di abbandono di minore da Ilary Blasi, la chat WhatsApp sulla figlia: "Impazzito?" - Francesco Totti avrebbe lasciato la figlia sola in casa per andare a una cena, Ilary Blasi lo accusa di abbandono di minore: i messaggi WhatsApp ... Come scrive virgilio.it

Il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia - Nell’indagine che coinvolge Francesco Totti per abbandono di minore è emersa una conversazione WhatsApp tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Riporta msn.com

Ilary Blasi a Totti, il messaggio shock: “Ma sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni?” - La conduttrice chiede l’imputazione coatta per abbandono di minore: nel fascicolo anche il messaggio delle 23. Si legge su msn.com