Svelato il Giro d’Italia 2026 | 50.000 metri di dislivello si parte dalla Bulgaria per arrivare a Roma

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma sono stati presentati i percorsi della 109esima edizione del Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2026, e del Giro d’Italia Women, che si svolgerà dal 30 maggio al 7 giugno. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello sport e delle istituzioni, tra cui i vincitori delle ultime edizioni Simon Yates ed Elisa Longo Borghini, oltre al due volte vincitore Vincenzo Nibali. Il Giro d’Italia maschile 2026 sarà lungo 3.459 chilometri con 50.000 metri di dislivello complessivi, distribuiti su 21 tappe che attraverseranno paesaggi e salite leggendarie del ciclismo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Svelato il Giro d’Italia 2026: 50.000 metri di dislivello, si parte dalla Bulgaria per arrivare a Roma

Leggi anche questi approfondimenti

Su il sipario sul Giro d'Italia 2026 Oggi verrà svelato alla Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma il nuovo percorso del Giro d'Italia La diretta sarà trasmessa su Discovery+ dalle 15:30 alle 17:30 #Giroditalia #Ciclismo - facebook.com Vai su Facebook

Giro d'Italia Women. Svelata l'edizione 2026: da Cesenatico a Saluzzo. Prima volta storica per il Colle delle Finestre #GirodItaliaWomen #Ciclismo2026 tuttobiciweb.it/article/176460… Vai su X

Giro d’Italia 2026: svelato il percorso, si parte dalla Bulgaria. Non mancano le salite, una sola cronometro - Tolto il sipario sull'edizione numero 109 della Corsa Rosa: scatterà dalla Bulgaria, con un'ennesima partenza dall'estero, il Giro d'Italia 2026. Scrive oasport.it

Le tappe del Giro d'Italia 2026: il percorso dalla Bulgaria a Roma e le date - Da Nessebar fino alla capitale, passando per per la Calabria, Napoli, il Blockhaus, i muri marchigiani, la crono di Viareggio e le Cinque Terre. Segnala msn.com

La presentazione del Giro d'Italia 2026, partenza in Bulgaria: sesta tappa a Napoli - La prossima edizione è stata presentata nel pomeriggio di lunedì 1° dicembre con una diretta ... Segnala ilmattino.it

Giro d’Italia 2026, svelato il percorso: il via dalla Bulgaria, l’arrivo ancora a Roma: date e tappe - Oggi è stato svelato il percorso del Giro d'Italia 2026, che scatterà dalla Bulgaria venerdì 8 maggio e si chiuderà a Roma domenica 31 maggio. Come scrive fanpage.it

Giro d'Italia 2026, le Marche nel percorso: l'ottava tappa è la Chieti Fermo - Un tragitto da 159 km, nervoso e ricca di strappi, sarà il primo vero snodo della Corsa Rosa: dopo la costa adriatica, il finale tra le colline fermane potrebbe già pesare sulla classifica dei big. Da msn.com

Il Giro d’Italia torna in Liguria nel 2026, arrivo di tappa a Chiavari - Ma si punta anche a fare il bis, a ottenere una partenza e ci sono ottime chance di farcela ... Si legge su ilsecoloxix.it