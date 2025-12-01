Sussarello-Parmigiani ko La coppa finisce in Spagna
All’Italia non bastano il cuore e il tifo casalingo. L’armata spagnola si conferma implacabile e piazza la doppietta a Como, nell’ultima tappa della Mediolanum Cup valida anche per il circuito internazionale Cupra. All’interno del prestigioso The Padel Resort, le azzurre e lombarde Sussarello e Parmigiani si sono arrese in finale alle fortissime Escacena e Gomez: 6-3 6-3 il punteggio a favore delle iberiche, entrambe nella top-100 del ranking, che in semifinale si erano liberate in tre set pure dell’altro duo tricolore Aima-Baldi. "Giocare in casa è sempre un’emozione grandissima, farlo in questo torneo incredibile per organizzazione e atmosfera lo è stato ancora di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sussarello-Parmigiani ko. La coppa finisce in Spagna - L’armata spagnola si conferma implacabile e piazza la doppietta a Como, nell’ultima tappa della Mediolanum Cup valida anche per il circuito interna ... Lo riporta msn.com
Roma, 30 nov. (askanews) – Giulia Sussarello si ferma in finale al Fip Silver Mediolanum... - Nella città dove è nata e cresciuta, l’azzurra plurimedagliata e la compagna Martina Parmigi ... msn.com scrive
Sussarello non tradisce. È in semifinale a Como - A Como, in quello che è uno degli appuntamenti conclusivi del circuito internazionale Cupra, oggi va in sc ... Scrive ilgiorno.it