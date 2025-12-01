sussarello parmigiani ko la coppa finisce in spagna

All’Italia non bastano il cuore e il tifo casalingo. L’armata spagnola si conferma implacabile e piazza la doppietta a Como, nell’ultima tappa della Mediolanum Cup valida anche per il circuito internazionale Cupra. All’interno del prestigioso The Padel Resort, le azzurre e lombarde Sussarello e Parmigiani si sono arrese in finale alle fortissime Escacena e Gomez: 6-3 6-3 il punteggio a favore delle iberiche, entrambe nella top-100 del ranking, che in semifinale si erano liberate in tre set pure dell’altro duo tricolore Aima-Baldi. "Giocare in casa è sempre un’emozione grandissima, farlo in questo torneo incredibile per organizzazione e atmosfera lo è stato ancora di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

