Supplenze scolastiche 2025 26 | con Docentiit MAD e Interpelli lavorano insieme

La circolare sulle supplenze per l’a.s. 202526, pubblicata a maggio, ha confermato un quadro ormai chiaro: le scuole non si limitano più a pescare solo da GPS e graduatorie d’istituto. Sempre più dirigenti e segreterie utilizzano interpelli online e MAD per coprire in tempi rapidi le cattedre scoperte, spesso con avvisi che restano pubblicati poche . L'articolo Supplenze scolastiche 202526: con Docenti.it MAD e Interpelli lavorano insieme . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it