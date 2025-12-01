Supplenze docenti 2025 26 | ecco gli interpelli per primaria posto comune Matematica A040 A041 e A042

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: ecco gli interpelli per primaria posto comune, Matematica, A040, A041 e A042 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

