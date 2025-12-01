Supplenze 2026–28 | anteprima sulle prossime GPS La scheda UIL Scuola con tutte le ultime novità

1 dic 2025

La scheda tecnica, realizzata dalla UIL Scuola Rua, fornisce un primo quadro sintetico sulle Graduatorie provinciali per le supplenze 2026–2028, in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale definitiva che disciplinerà GPS e graduatorie di istituto collegate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

