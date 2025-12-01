Supermagic Elementi 2026 a Roma lo spettacolo di magia
Roma, 1 dic. (askanews) – Torna a incantare il pubblico uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale: Supermagic Elementi 2026, il più grande spettacolo di magia con i migliori illusionisti del mondo. La ventiduesima edizione promette un viaggio sorprendente dentro l’arte magica internazionale, un’esperienza immersiva che ogni anno conquista migliaia di spettatori di tutte le età. L’evento sarà in scena a Roma, all’Auditorium della Conciliazione dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, e successivamente a Torino, al Teatro Alfieri dal 13 al 15 febbraio 2026, per un totale di oltre due ore di pura meraviglia, tra numeri spettacolari, manipolazioni incredibili, colpi di scena e illusioni che sfidano l’impossibile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
