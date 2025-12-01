Superluna Fredda ecco cosa è e quando vederla in Toscana Le parole dell’esperto

Firenze, 1 dicembre 2025 – Nelle prossime notti occhi al cielo per lo spettacolo affascinante della cosiddetta Superluna Fredda, che raggiungerà il punto più vicino alla Terra nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. Gianluca Masi, astrofisico responsabile scientifico del Virtual Telescope Project di Manciano, spiega meglio di cosa si tratta e perché suscita tanta curiosità. Cosa è la Superluna? “Nella notte tra il 4 e il 5 di dicembre la Luna raggiungerà la fase piena, una condizione che si verifica all’incirca ogni mese. Talvolta però succede che la fase di Luna piena coincida con il momento in cui è un po’ più vicina alla Terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

