Superlega ancora un tour de force in vista per la Sir Russo e Ishikawa verso il forfait anche a Grottazzolina
La doppia vittoria piena ha restituito alla Sir Susa Scai Perugia la serenità necessaria e ora alle liste c'è un nuovo tour de force, reso necessario dalla partecipazione al Mondiale per Club in programma tra poche settimane.Mercoledì i Block Devils scenderanno in campo a Grottazzolina contro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
