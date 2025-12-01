Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 72 azzurri in pedana
Dal 4 al 7 dicembre, la spada a Vancouver, la sciabola nel GP di Orleans, fioretto femminile a Busan e maschile a Fukuoka. Tutte le armi in Coppa del Mondo. Sarà un super weekend di gare, il prossimo fine settimana, per la scherma italiana: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. Debutto stagionale nel circuito iridato per la spada femminile e maschile, di scena a Vancouver, in Canada. Secondo appuntamento invece per le altre specialità: donne e uomini della sciabola affronteranno il Grand Prix di Orleans, storica tappa francese del calendario, mentre si sdoppierà in Asia il fioretto con la prova femminile di Busan, in Corea del Sud, e quella maschile a Fukuoka, in Giappone. 🔗 Leggi su Sportface.it
