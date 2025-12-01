Super weekend di Coppa del Mondo per la scherma italiana con 72 azzurri in pedana

Sportface.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 al 7 dicembre, la spada a Vancouver, la sciabola nel GP di Orleans, fioretto femminile a Busan e maschile a Fukuoka. Tutte le armi in Coppa del Mondo. Sarà un super weekend di gare, il prossimo fine settimana, per la scherma italiana: da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. Debutto stagionale nel circuito iridato per la spada femminile e maschile, di scena a Vancouver, in Canada. Secondo appuntamento invece per le altre specialità: donne e uomini della sciabola affronteranno il Grand Prix di Orleans, storica tappa francese del calendario, mentre si sdoppierà in Asia il fioretto con la prova femminile di Busan, in Corea del Sud, e quella maschile a Fukuoka, in Giappone. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

super weekend coppa mondoTorna la Coppa del Mondo, 72 gli azzurri impegnati nel weekend - Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre, infatti, saranno complessivamente ben 72 gli atleti azzurri impegnati sulle pedane internazionali. Da italpress.com

super weekend coppa mondoScherma, tutte le armi in pedana: super weekend di Coppa del Mondo, gli italiani convocati - La Coppa del Mondo di scherma tornerà a essere grande protagonista nel weekend del 4- Da oasport.it

super weekend coppa mondoLisa Vittozzi, rientro super: trascina le azzurre al secondo posto nella Coppa del mondo di Biathlon. Iris De Martin la migliore under23 - Nel fine settimana che ha reso felice Sappada per il ritorno in gara di Lisa Vittozzi e la grande prestazione con la quale ha trascinato l'Italia al secondo posto (alle spalle della ... Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Super Weekend Coppa Mondo