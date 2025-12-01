È iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione della Super Viareggio Cup in calendario giovedì prossimo, 4 dicembre, alle 15 allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani: di fronte il Genoa che ha vinto l’edizione numero 75 della Viareggio Cup e la formazione albanese del Vllaznia, vincitrice della prima edizione della Eagle Cup, svoltasi a Tirana. "Mi piacerebbe – spiega il presidente del Cgc Viareggio, Alessandro Palagi – che l’evento possa diventare un momento di incontro fra gli appassionati di calcio, in particolar modo ai giovani calciatori: abbiamo invitato tutte le scuole calcio della zona e agli istituti scolastici, l’ingresso è libero, proprio per favorire l’affluenza dei ragazzi che amano il calcio, per vedere un confronto internazionale in cui sono impegnati i loro coetanei in un clima di amicizia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Super Viareggio Cup alle porte. Una sfida oltre il lato tecnico