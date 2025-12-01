Sull’Idrogeno l’Italia è in ritardo aziende puntano il dito contro il Governo
L’Associazione italiana idrogeno ha lanciato un appello al Governo durante l’appuntamento alla Camera dei deputati del 26 novembre. All’incontro hanno partecipato le aziende del settore, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, esperti e stakeholder per discutere del ruolo dell’ idrogeno nel panorama dell’energia rinnovabile. Un incontro importante, perché, a distanza di un anno dalla pubblicazione della strategia idrogeno, servono ancora strumenti chiari per supportare lo sviluppo del comparto e la nascita di un vero e proprio mercato nazionale dell’idrogeno. Da qui l’appello al Governo sulla necessità di un tavolo interministeriale finalizzato a risolvere le criticità attuali e rafforzare la competitività del sistema nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Come abbiamo sempre sostenuto, l'#idrogeno non è sostenibile per i #treni È stato un abbaglio alimentato anche dalla programmazione europea che ha spinto, letteralmente, per il finanziamento di progetti ferroviari basati sull'idrogeno anche con fondi #PNR - facebook.com Vai su Facebook
Rassegna stampa del Summit sull'idrogeno. Link ANSA ansa.it/ansa2030/notiz… Link Repubblica finanza.repubblica.it/News/2025/11/2… Vai su X