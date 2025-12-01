L’Associazione italiana idrogeno ha lanciato un appello al Governo durante l’appuntamento alla Camera dei deputati del 26 novembre. All’incontro hanno partecipato le aziende del settore, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, esperti e stakeholder per discutere del ruolo dell’ idrogeno nel panorama dell’energia rinnovabile. Un incontro importante, perché, a distanza di un anno dalla pubblicazione della strategia idrogeno, servono ancora strumenti chiari per supportare lo sviluppo del comparto e la nascita di un vero e proprio mercato nazionale dell’idrogeno. Da qui l’appello al Governo sulla necessità di un tavolo interministeriale finalizzato a risolvere le criticità attuali e rafforzare la competitività del sistema nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sull’Idrogeno l’Italia è in ritardo, aziende puntano il dito contro il Governo