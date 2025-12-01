Sudan RSF ignorano tregua umanitaria e attaccano Babnusa; paramilitari spingono per conquista Kurduf?n | Dagalo vuole l' intero Paese

Dopo la conquista di Al-Fashir, l'esercito del Generale Dagalo è motivato a proseguire l'avanzata, puntando a Babnusa, punto di collegamento con El-Obeid, città sempre più vicina alla capitale Khartoum Continuano senza sosta gli attacchi delle RSF (Forze di Supporto Rapido) contro i civili e.

