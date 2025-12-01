Sudan ospedale Al-Nuhud trasformato in base militare dalle Rsf medici | Servizi estremamente limitati e incapaci di soddisfare i pazienti

Nella struttura vi sarebbe ora presente un centro di comando militare e una caserma, che ostacolano le funzioni di assistenza medica dell'ospedale Secondo la Sudan Doctors Network, le Forze di supporto rapido (RSF) hanno trasformato gran parte dell’ospedale Al-Nuhud, nel Kordofan occidentale,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

