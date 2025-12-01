Successo per il Congresso Internazionale Ambulatorio dei Sani
Tempo di lettura: 4 minuti Si è concluso con grande partecipazione e un ampio consenso scientifico il Congresso Internazionale “Ambulatorio dei Sani: Prevenzione Attiva e Rigenerazione Cellulare”, svoltosi sabato scorso a Salerno presso l’Hotel Polo Nautico, promosso dalla DD Clinic Foundation ETS e da SIBA, con il patrocinio della Fondazione Italiana Biologi (FIB), SIRNA, e la collaborazione della Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Philadelphia. La giornata ha rappresentato un momento di confronto di altissimo profilo, riunendo ricercatori, clinici e professionisti della salute attorno a una visione condivisa: costruire la salute prima della malattia, attraverso la sinergia tra biologia molecolare, nutrizione, epigenetica e neuroscienze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
E' stato un successo il terzo Congresso dell'Ordine dei Fisioterapisti di Salerno al Castello Doria ad Angri. Tema del convegno " La Riabilitazione del paziente amputato" - facebook.com Vai su Facebook
Successo per il Congresso Internazionale “Ambulatorio dei Sani” - Si è concluso con grande partecipazione e un ampio consenso scientifico il Congresso Internazionale “Ambulatorio dei Sani: Prevenzione Attiva e Rigenerazione ... Lo riporta napolivillage.com
A Salerno il congresso internazionale “Ambulatorio dei Sani” - Si terrà a Salerno sabato 22 novembre 2025 – presso l’Hotel Polo Nautico sul Lungomare Cristoforo Colombo – il Congresso Internazionale “Ambulatorio dei Sani: ... Segnala napolivillage.com