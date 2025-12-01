successo per il congresso internazionale ambulatorio dei sani

Tempo di lettura: 4 minuti Si è concluso con grande partecipazione e un ampio consenso scientifico il Congresso Internazionale “Ambulatorio dei Sani: Prevenzione Attiva e Rigenerazione Cellulare”, svoltosi sabato scorso a Salerno presso l’Hotel Polo Nautico, promosso dalla DD Clinic Foundation ETS e da SIBA, con il patrocinio della Fondazione Italiana Biologi (FIB), SIRNA, e la collaborazione della Sbarro Health Research Organization (SHRO) di Philadelphia. La giornata ha rappresentato un momento di confronto di altissimo profilo, riunendo ricercatori, clinici e professionisti della salute attorno a una visione condivisa: costruire la salute prima della malattia, attraverso la sinergia tra biologia molecolare, nutrizione, epigenetica e neuroscienze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

