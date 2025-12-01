Successo per il Congresso Internazionale Ambulatorio dei Sani

Tempo di lettura: 4 minuti Si è concluso con grande partecipazione e un ampio consenso scientifico il  Congresso Internazionale   “Ambulatorio dei Sani: Prevenzione Attiva e Rigenerazione Cellulare”, svoltosi sabato scorso a Salerno presso l’Hotel Polo Nautico, promosso dalla  DD Clinic Foundation ETS  e da  SIBA, con il patrocinio della  Fondazione Italiana Biologi (FIB),  SIRNA, e la collaborazione della  Sbarro Health Research Organization (SHRO)  di Philadelphia. La giornata ha rappresentato un momento di confronto di altissimo profilo, riunendo ricercatori, clinici e professionisti della salute attorno a una visione condivisa: costruire la salute prima della malattia, attraverso la sinergia tra biologia molecolare, nutrizione, epigenetica e neuroscienze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

