Su Mps vendita opaca delle quote
Mercoledì 13 novembre 2024: è questa per la Procura di Milano la data del capitolo potenzialmente più compromettente dell'indagine sulla conquista di Mediobanca da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e della Delfin della famiglia Del Vecchio. È il capitolo cruciale perché potrebbe segnare la prima incursione della Procura milanese non solo nel grande risiko bancario ma anche nelle scelte del governo Meloni sul fronte della finanza pubblica e privata. È il 13 novembre infatti che va in scena il passaggio in cui l'inchiesta attribuisce direttamente al governo, nella persona del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la responsabilità di avere aperto a Caltagirone e Delfin la porta per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, passaggio obbligato per partecipare alla scalata vittoriosa a Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Su Mps vendita opaca delle quote" - Mercoledì 13 novembre 2024: è questa per la Procura di Milano la data del capitolo potenzialmente più compromettente dell'indagine sulla conquista di Mediobanca da parte di Francesco Gaetano Caltagiro ... Segnala msn.com
Mps, pioggia di vendite in Borsa: «L’inchiesta sulla scalata a Mediobanca? Proveremo la nostra correttezza» - Delfin e Caltagirone: «Totale estraneità» ... Come scrive corriere.it
Mediobanca boccia Mps “Offerta opaca e ostile il prezzo è inadeguato” - Milano – Il cda di Mediobanca boccia per l’ennesima volta l’offerta di scambio proposta dal Monte dei Paschi di Siena (Mps). Da repubblica.it