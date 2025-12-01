Mercoledì 13 novembre 2024: è questa per la Procura di Milano la data del capitolo potenzialmente più compromettente dell'indagine sulla conquista di Mediobanca da parte di Francesco Gaetano Caltagirone e della Delfin della famiglia Del Vecchio. È il capitolo cruciale perché potrebbe segnare la prima incursione della Procura milanese non solo nel grande risiko bancario ma anche nelle scelte del governo Meloni sul fronte della finanza pubblica e privata. È il 13 novembre infatti che va in scena il passaggio in cui l'inchiesta attribuisce direttamente al governo, nella persona del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, la responsabilità di avere aperto a Caltagirone e Delfin la porta per il controllo del Monte dei Paschi di Siena, passaggio obbligato per partecipare alla scalata vittoriosa a Mediobanca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Su Mps vendita opaca delle quote"