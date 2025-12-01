Su il sipario degli Altri Percorsi | al Sociale Natale in casa Cupiello

Ricomincia la Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, che fino a maggio proporrà numerosi appuntamenti nel solco del teatro di prosa, della musica e dell’opera. Si inizia con Altri Percorsi, finestra aperta sulle diverse sfaccettature dell’espressività teatrale, la cui edizione 2025-2026 è dedicata simbolicamente a Benvenuto Cuminetti, che della rassegna fu illuminato inventore. Il primo dei sette titoli in cartellone, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Sociale, è Natale in casa Cupiello, classico di Eduardo De Filippo riproposto da Luca Saccoia in una versione particolare, cum figuris. 🔗 Leggi su Bergamonews.it