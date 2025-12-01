Stufa prende fuoco Paura per due anziani L’uomo resta intossicato

Attimi di paura, nella mattinata di domenica, in via Nuova 3 a San Pietro in Vincoli, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina con un esercizio commerciale al piano terra e abitazioni ai livelli superiori. Poco dopo le 9 alcuni residenti hanno notato fumo uscire dalle finestre e hanno dato l’allarme, mentre all’interno la coppia di anziani che vive nell’alloggio tentava di mettersi in salvo. I vigili del fuoco, arrivati con un’autobotte, hanno rapidamente circoscritto il rogo, sviluppatosi all’interno delle stanze dell’appartamento pare a causa di una stufa difettosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

