Studente universitario di Pulsano morto a Roma | indagini Aveva 25 anni

Ne dà notizia Quotidiano. Il decesso del 25enne di Pulsano viene fatto risalire al 27 novembre. Il corpo esanime dello studente universitario in Scienze matematiche è stato trovato, nel bagno di casa, dalla coinquilina. Allertato il 112 è iniziata la ricostruzione dell’accaduto e delle cause. La polizia è impegnata in particolare a chiarire il mancato rinvenimento del telefono del 25enne, se non il giorno dopo quando un amico (che non ha le chiavi di casa dello studente trovato morto) lo ha consegnato agli agenti. Si attende ovviamente l’esito dell’autopsia sul corpo del 25enne pugliese. L'articolo Studente universitario di Pulsano morto a Roma: indagini Aveva 25 anni proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Studente universitario di Pulsano morto a Roma: indagini Aveva 25 anni

