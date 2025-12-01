Studente fuorisede di 25 anni trovato morto in casa a Roma | indagini su telefono e cause del decesso

Lorenzo De Tommaso, 25 anni, originario di Pulsano in provincia di Taranto, studiava Matematica e Fisica alla Sapienza. Da tempo viveva fuori sede, in una stanza in affitto in un appartamento di via Vigevano, nella zona di piazzale delle Provincie a Roma. Il giovane – come riporta il Corriere della Sera – è stato trovato senza vita il 27 novembre scorso dalla sua coinquilina, un’altra studentessa, che ha forzato la porta della stanza dopo essersi accorta che Lorenzo non rispondeva. La ragazza ha raccontato alla polizia di essere andata in bagno prima di lui e, tornata nella sua camera, di aver notato che il coinquilino non era più uscito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

