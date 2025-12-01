Studente di 25 anni trovato morto nel bagno di casa a Roma | indagini in corso sul cellulare
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel bagno dell’appartamento. Dramma nella zona di piazza Bologna, a Roma. Lorenzo De Tommaso, studente fuori sede originario di Pulsano (Taranto), è stato trovato senza vita nel bagno dell’abitazione che condivideva con altri studenti. A fare la scoperta è stata la coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi. Quando il personale del 118 e la polizia sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne. Poco dopo, un dettaglio ha sollevato dubbi: il cellulare del ragazzo risultava inizialmente scomparso, per poi essere consegnato ore dopo da un amico, che è stato denunciato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche questi approfondimenti
Aveva 25 anni lo studente fuorisede trovato morto in una casa in affitto a Roma - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria davanti al bar: ucciso studente di 16 anni Vai su X
Roma, studente fuorisede di 25 anni trovato morto in un casa al Nomentano: il corpo in bagno scoperto dalla coinquilina - Uno studente fuorisede di 25 anni e' stato trovato morto nel bagno dell'appartamento condiviso con altri studenti in via Vigevano, nel quartiere Nomentano a Roma. Si legge su msn.com
Studente fuorisede di 25 anni trovato morto in casa: indagini su telefono e cause del decesso - Lorenzo De Tommaso, 25 anni, originario di Pulsano in provincia di Taranto, studiava Matematica e Fisica alla Sapienza. ilfattoquotidiano.it scrive
Studente di 25 anni morto nel bagno del suo appartamento: la coinquilina si sveglia e lo trova sul pavimento - Lorenzo De Tommaso era originario di Pulsano, in provincia di Taranto, e studiava matematica e fisica all'università La Sapienza. Riporta today.it