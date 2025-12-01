Studente di 25 anni trovato morto nel bagno di casa a Roma | indagini in corso sul cellulare

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nel bagno dell’appartamento. Dramma nella zona di piazza Bologna, a Roma. Lorenzo De Tommaso, studente fuori sede originario di Pulsano (Taranto), è stato trovato senza vita nel bagno dell’abitazione che condivideva con altri studenti. A fare la scoperta è stata la coinquilina, che ha subito chiamato i soccorsi. Quando il personale del 118 e la polizia sono arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne. Poco dopo, un dettaglio ha sollevato dubbi: il cellulare del ragazzo risultava inizialmente scomparso, per poi essere consegnato ore dopo da un amico, che è stato denunciato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

