ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati contro il traffico di specie protette. Nel quadro delle attività mirate al contrasto del traffico illegale di fauna e flora tutelate, la Guardia di Finanza di Palermo, insieme ai funzionari ADM dell’aeroporto Palermo–Punta Raisi, ha intensificato le verifiche sui viaggiatori in transito in applicazione della Convenzione di Washington (CITES), che protegge le specie a rischio di estinzione. Durante questi controlli, un passeggero palermitano proveniente da Bangkok, con scalo a Roma Fiumicino, è stato fermato per accertamenti doganali approfonditi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Strano sequestro all’aeroporto di Palermo: trovata nel bagaglio la testa essiccata di un coccodrillo