Stranieri in Italia | sono circa 4,6 mln 379 mila pensionati Soltanto il 15% vive o lavora nel Sud

È stato pubblicato oggi l’ Osservatorio sugli stranieri dell’ Inps, relativo al periodo 2015-2024. I dati completi sono disponibili nella sezione “Osservatori statistici” del sito dell’Istituto. Nel 2024 risultano presenti nelle banche dati dell’Inps 4.611.267 cittadini stranieri, comunitari e non comunitari. Di questi 3.980.609 (86,3%) sono lavoratori attivi, 378.645 (8,2%) pensionati e 252.013 (5,5%) percettori di prestazioni a sostegno del reddito, come disoccupazione o mobilità. Il 75,4%, pari a 3,5 milioni di persone, proviene da Paesi non comunitari, il 6,2% (circa 287 mila) dai Paesi comunitari dell’UE15 e il 18,4% (circa 850 mila) dai restanti Paesi dell’UE. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

