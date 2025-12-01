Stranger things steve harrington avrebbe dovuto morire nella prima stagione

il ruolo di Steve harrington in stranger things: una sopravvivenza meritatissima. Il mistero dell’evoluzione dei personaggi di Stranger Things si arricchisce di curiosità e dettagli interessanti, soprattutto riguardo alla permanenza di alcuni protagonisti. La lunga durata della serie, arrivata alla sua quinta stagione, ha visto diversi personaggi affrontare rischi enormi di sparizione, anche in modo imprevisto. Tra questi, Steve Harrington si distingue per un destino che poteva essere molto diverso, rimasto invece fedele al pubblico grazie alla scelta degli autori e alla presenza carismatica dell’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things steve harrington avrebbe dovuto morire nella prima stagione

