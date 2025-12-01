Ci sono momenti nella carriera di un attore in cui il corpo dice basta prima della mente. Linda Hamilton, l’indimenticabile Sarah Connor di Terminator, ha attraversato uno di questi momenti bui. A 69 anni, con un’anca che la faceva zoppicare e la consapevolezza che non avrebbe più potuto garantire il meglio di sé sul set, aveva preso una decisione dolorosa ma apparentemente inevitabile: ritirarsi dalle scene. La scelta non era dettata dalla mancanza di passione, ma da un senso di responsabilità professionale che pochi nel mondo dello spettacolo possiedono ancora. “ A meno che tu non voglia un personaggio che zoppica “, ha spiegato in un’intervista a Entertainment Weekly, “ non posso fare il mio lavoro al meglio o essere sicura di essere in forma ogni giorno sul set. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stranger Things: Linda Hamilton voleva ritirarsi, poi è arrivata la chiamata dei Duffer