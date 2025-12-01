Stranger Things | Linda Hamilton voleva ritirarsi poi è arrivata la chiamata dei Duffer
Ci sono momenti nella carriera di un attore in cui il corpo dice basta prima della mente. Linda Hamilton, l’indimenticabile Sarah Connor di Terminator, ha attraversato uno di questi momenti bui. A 69 anni, con un’anca che la faceva zoppicare e la consapevolezza che non avrebbe più potuto garantire il meglio di sé sul set, aveva preso una decisione dolorosa ma apparentemente inevitabile: ritirarsi dalle scene. La scelta non era dettata dalla mancanza di passione, ma da un senso di responsabilità professionale che pochi nel mondo dello spettacolo possiedono ancora. “ A meno che tu non voglia un personaggio che zoppica “, ha spiegato in un’intervista a Entertainment Weekly, “ non posso fare il mio lavoro al meglio o essere sicura di essere in forma ogni giorno sul set. 🔗 Leggi su Screenworld.it
