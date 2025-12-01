Stranger Things 5 Linda Hamilton | Ero vicina al ritiro ora lavoro più che mai

La star di Terminator è tornata in auge grazie alla quinta e ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer e parzialmente disponibile su Netflix. Linda Hamilton è una delle protagoniste della stagione finale di Stranger Things nel ruolo della dottoressa Kay, e in una recente intervista ha spiegato di essere stata molto vicina al ritiro dalle scene. Negli ultimi tempi invece, Hamilton ha raccontato di lavorare moltissimo e di aver dedicato parecchio del suo tempo negli ultimi anni alle riprese di film e serie televisive. Linda Hamilton stava per ritirarsi A causa di un grave problema all'anca nel 2023, Linda Hamilton stava pensando seriamente di ritirarsi: "Zoppicavo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

