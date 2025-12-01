Stranger Things 5 Linda Hamilton | Ero vicina al ritiro ora lavoro più che mai
La star di Terminator è tornata in auge grazie alla quinta e ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer e parzialmente disponibile su Netflix. Linda Hamilton è una delle protagoniste della stagione finale di Stranger Things nel ruolo della dottoressa Kay, e in una recente intervista ha spiegato di essere stata molto vicina al ritiro dalle scene. Negli ultimi tempi invece, Hamilton ha raccontato di lavorare moltissimo e di aver dedicato parecchio del suo tempo negli ultimi anni alle riprese di film e serie televisive. Linda Hamilton stava per ritirarsi A causa di un grave problema all'anca nel 2023, Linda Hamilton stava pensando seriamente di ritirarsi: "Zoppicavo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mattia Coppini. Kate Bush · Running Up That Hill (A Deal With God) [2018 Remaster]. Stranger Things > tutto - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo un piano. È un po' folle. Stranger Things 5: VOL 1 arriva il 27 novembre, ore 2:00 italiane. Vai su X
Stranger Things 5, Linda Hamilton: “Ero vicina al ritiro, ora lavoro più che mai” - La star di Terminator è tornata in auge grazie alla quinta e ultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer e parzialmente disponibile su Netflix. Si legge su movieplayer.it
Stranger Things – Stagione 5, guida al cast: Tutti i nuovi personaggi e quelli già noti nella stagione finale della serie - Guida al cast di Stranger Things 5: tutti i nuovi personaggi e i volti già noti che tornano nella stagione finale della serie. Scrive cinefilos.it
Who is Linda Hamilton's Dr. Kay in ‘Stranger Things 5’? - set appears to be the most senior person in the military we come across during the season. Si legge su cosmopolitan.com