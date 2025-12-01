Strage di Paupisi ‘Il Sogno’ organizza una cena solidale per sostenere Antonia e Mario Ocone

Tempo di lettura: < 1 minuto A Paupisi la solidarietà torna protagonista con un appuntamento che unisce gusto, comunità e altruismo. L ’associazione “Il Sogno”, in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco locale, ha organizzato una cena di beneficenza che si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle 20:00, presso l’ex edificio scolastico della frazione San Pietro. L’iniziativa nasce dal desiderio di offrire un supporto concreto e affettuoso ad Antonia e Mario Ocone, che la comunità ha deciso di sostenere attraverso un gesto semplice ma significativo: condividere un pasto. “ Ci sono momenti in cui un piatto caldo può fare la differenza ”, spiegano gli organizzatori, sottolineando l’importanza della partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Strage di Paupisi, ‘Il Sogno’ organizza una cena solidale per sostenere Antonia e Mario Ocone

News recenti che potrebbero piacerti

Strage familiare Paupisi, si risveglia la 17enne ridotta in fin di vita dal padre - Roma, 29 ottobre 2025 – Antonia Ocone, la ragazza di 17 anni ridotta in fin di vita dal padre il 30 settembre scorso a Paupisi, nella strage familiare costata la vita a sua madre e a suo fratello ... Si legge su quotidiano.net

Pluriomicidio di Paupisi, anche i figli colpiti in casa - Salvatore Ocone ha ucciso la moglie Elisa Polcino con una grossa pietra e ha colpito i figli in casa, poi li trascinati fino all'auto ed è fuggito. rainews.it scrive

Strage familiare a Paupisi: Salvatore Ocone confessa il duplice omicidio - Salvatore Ocone, 58 anni, ha confessato la strage familiare avvenuta a Paupisi, nel Beneventano, che ha provocato la morte della moglie Elisabetta Polcino e del figlio quindicenne Cosimo. Segnala ilmessaggero.it