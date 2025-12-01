Strage di Castel d' Azzano Maria Luisa Ramponi esce dall' ospedale | attesa per l' interrogatorio Intanto i vicini chiedono il risarcimento
VERONA - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall?ospedale Borgo Trento di Verona. A giorni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
