Strage di Castel d' Azzano in cui morirono 3 carabinieri Maria Luisa Ramponi esce dall' ospedale | attesa per l' interrogatorio I vicini chiedono il risarcimento

Ilgazzettino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VERONA - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall?ospedale Borgo Trento di Verona. A giorni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

strage di castel d azzano in cui morirono 3 carabinieri maria luisa ramponi esce dall ospedale attesa per l interrogatorio i vicini chiedono il risarcimento

© Ilgazzettino.it - Strage di Castel d'Azzano in cui morirono 3 carabinieri, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. I vicini chiedono il risarcimento

Leggi anche questi approfondimenti

strage castel d azzanoStrage di Castel d'Azzano, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. Intanto i vicini chiedono il risarcimento - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall’ospedale Borgo Trento di Verona. Segnala ilgazzettino.it

strage castel d azzanoVerona, dall'ospedale al carcere: Maria Luisa Ramponi pronta al trasferimento - Sarà interrogata quando raggiungerà la sua cella a Montorio la donna considerata la responsabile dello scoppio del casolare a Castel D'Azzano, dove sono rimasti uccisi tre carabinieri ... Da rainews.it

strage castel d azzanoStrage di Castel d’Azzano, confermato il carcere per i fratelli Ramponi - Il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per i fratelli Ramponi, accusati della strage di Castel d'Azzano. Secondo veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Strage Castel D Azzano