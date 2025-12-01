Strage di Castel d' Azzano in cui morirono 3 carabinieri Maria Luisa Ramponi esce dall' ospedale | attesa per l' interrogatorio I vicini chiedono il risarcimento

VERONA - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall?ospedale Borgo Trento di Verona. A giorni.

Franco Gabrielli è intervenuto ad un incontro a sostegno dei candidati del Pd alle Regionali, Gianpaolo Trevisi e Elisa La Paglia, ed ha parlato anche di sicurezza e della strage di Castel d’Azzano. - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Castel d'Azzano, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. Intanto i vicini chiedono il risarcimento - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall’ospedale Borgo Trento di Verona. Segnala ilgazzettino.it

Verona, dall'ospedale al carcere: Maria Luisa Ramponi pronta al trasferimento - Sarà interrogata quando raggiungerà la sua cella a Montorio la donna considerata la responsabile dello scoppio del casolare a Castel D'Azzano, dove sono rimasti uccisi tre carabinieri ... Da rainews.it

Strage di Castel d’Azzano, confermato il carcere per i fratelli Ramponi - Il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere per i fratelli Ramponi, accusati della strage di Castel d'Azzano. Secondo veronaoggi.it