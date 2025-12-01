Strage dei carabinieri per evitare lo sfratto Luisa Ramponi dimessa ma va direttamente in carcere

La donna, accusata di aver materialmente innescato la miccia che ha causato la deflagrazione del 14 ottobre scorso in cui sono morti 3 carabinieri a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, sarà sottoposta alle ulteriori cure nell’infermeria del carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Latina ricorda la strage di Nassiriya: cerimonia al Comando Provinciale dei Carabinieri in memoria dei caduti

Strage dei carabinieri per evitare lo sfratto, Luisa Ramponi dimessa ma va direttamente in carcere - La donna, accusata di aver materialmente innescato la miccia che ha causato la deflagrazione del 14 ottobre scorso in cui sono morti 3 carabinieri a Castel

Strage di Castel d'Azzano in cui morirono 3 carabinieri, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. I vicini chiedono il risarcimento - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall'ospedale Borgo Trento di Verona.

Castel d'Azzano, dopo la strage i vicini denunciano i fratelli Ramponi per danneggiamento - Ma per l'avvocato di Franco la deflagrazione era di «bassa entità»: per il legale non ci sarebbe «alcun reale pericolo per la pubblica incolumità»