Strage dei carabinieri per evitare lo sfratto Luisa Ramponi dimessa ma va direttamente in carcere

La donna, accusata di aver materialmente innescato la miccia che ha causato la deflagrazione del 14 ottobre scorso in cui sono morti 3 carabinieri a Castel d'Azzano, in provincia di Verona, sarà sottoposta alle ulteriori cure nell’infermeria del carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

