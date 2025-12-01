Strage dei carabinieri Maria Luisa Ramponi esce dall' ospedale | attesa per l' interrogatorio I vicini chiedono il risarcimento

VERONA - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall?ospedale Borgo Trento di Verona. A giorni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Strage dei carabinieri, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. I vicini chiedono il risarcimento

Latina ricorda la strage di Nassiriya: cerimonia al Comando Provinciale dei Carabinieri in memoria dei caduti #Latina #Carabinieri #Nassiriya #Commemorazione #Memoria #Eroi #ArmaDeiCarabinieri https://www.latinaquotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook

Strage di Castel d'Azzano in cui morirono 3 carabinieri, Maria Luisa Ramponi esce dall'ospedale: attesa per l'interrogatorio. I vicini chiedono il risarcimento - Dopo quasi un mese e mezzo di ricovero con ustioni gravissime e medicazioni ogni due giorni, Maria Luisa Ramponi sta per uscire dall’ospedale Borgo Trento di Verona. Scrive ilgazzettino.it

Verona, dall'ospedale al carcere: Maria Luisa Ramponi pronta al trasferimento - Sarà interrogata quando raggiungerà la sua cella a Montorio la donna considerata la responsabile dello scoppio del casolare a Castel D'Azzano, dove sono rimasti uccisi tre carabinieri ... Come scrive rainews.it

Castel d'Azzano, il racconto della strage: «I carabinieri stavano salendo, Maria Luisa Ramponi ha azionato la bombola con l'accendino». La casa crollata e i tre morti - I carabinieri stavano eseguendo un decreto di perquisizione nella casa dove c'erano anche Franco Ramponi (nella foto), fratello di Maria Luisa Ramponi che ha attivato l'esplosione: «Dalla visione che ... Secondo corriereadriatico.it