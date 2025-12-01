Storie italiane Eleonora Daniele apre la puntata con una triste notizia | È morto

News tv. “È morto.”. “Storie italiane”, Eleonora Daniele apre la puntata con una triste notizia – La puntata di oggi di Storie Italiane è iniziata con un’atmosfera insolita, quasi sospesa. Eleonora Daniele ha salutato il pubblico con la consueta compostezza, ma il tono lasciava intuire che qualcosa non andasse. Dopo pochi istanti, infatti, la conduttrice ha rivelato la notizia che aveva reso “mesto” l’avvio del programma: una figura amatissima dello sport italiano si è spenta nelle prime ore del mattino. . Solo dopo questo breve preambolo, Eleonora Daniele ha pronunciato il nome: Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

storie italiane eleonora daniele apre la puntata con una triste notizia 200 morto

© Tvzap.it - “Storie italiane”, Eleonora Daniele apre la puntata con una triste notizia: “È morto”

