Storie d’impresa al via con Coraggio della restanza e un’esortazione di puntare sulla formazione

Tempo di lettura: 6 minuti “Il più grande patrimonio che abbiamo è la formazione. Oggi non si fa più. Ci vuole l’affiancamento sul campo” – Ernesto Madeo, imprenditore calabrese, ha illustrato con queste parole il libro “Il coraggio della Restanza” che costituisce la narrazione di una esperienza di vita e professionale concretizzatasi nell’avventura di una filiera produttiva divenuta via via sempre più importante partendo da una felice e da un grande coraggio nel corso di un incontro presso la sede di Confindustria Benevento. L’incontro ha avuto ad oggetto la considerazione del territorio meridionale come portatore di una opportunità di sviluppo e di crescita e non solo quale pista di decollo per l’emigrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

