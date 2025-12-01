Stop ai farmaci di prevenzione Hiv per residenti da fuori regione Arcigay | Si deve dare continuità

La sanità della regione Emilia-Romagna sospenderà una serie di cure per chi risiede fuori regione, tra le cure che non verranno più erogate c'è la PrEp, il farmaco che previene il contagio da Hiv. "Una notizia particolarmente amara proprio in questo giorno in cui invece si dovrebbe rafforzare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

