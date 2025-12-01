Stop a Ryanair Prime | cosa succede a chi è già abbonato e perché chiude

Lettera43.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair ha deciso di mettere fine a Prime, il programma in abbonamento lanciato a marzo per i viaggiatori più assidui. La chiusura è diventata effettiva il 28 novembre, quando la compagnia ha disattivato nuove iscrizioni. La motivazione arriva direttamente dal dipartimento marketing: l’iniziativa è risultata più costosa del previsto, perché i passeggeri hanno sfruttato i vantaggi in misura superiore alle entrate generate. Cosa prevedeva Ryanair Prime. Ryanair (Imagoeconomica). L’abbonamento costava 79 euro l’anno e includeva dodici offerte sui posti a sedere (una al mese), la possibilità di selezionare gratuitamente posti riservati anche per un accompagnatore e un’assicurazione di viaggio integrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

stop a ryanair prime cosa succede a chi 232 gi224 abbonato e perch233 chiude

© Lettera43.it - Stop a Ryanair Prime: cosa succede a chi è già abbonato e perché chiude

Scopri altri approfondimenti

stop ryanair prime cosaRyanair chiude il programma Prime perché “troppo conveniente per i clienti” - L'avventura di Ryanair Prime, durata appena otto mesi, si chiude con 55. Scrive missionline.it

stop ryanair prime cosaRyanair chiude il programma di abbonamento Prime, i costi superano i ricavi - Arriva al capolinea il programma di abbonamento Ryanair Prime a soli otto mesi dal lancio. Secondo guidaviaggi.it

Ryanair chiude il programma Prime dopo soli otto mesi: cosa cambia per i passeggeri - La compagnia afferma che dal lancio ha applicato sconti sulle tariffe dei passeggeri per oltre 1,5 milioni di euro ... Riporta msn.com

stop ryanair prime cosaRyanair chiude «Prime», l’abbonamento con voli scontati: ecco perché la compagnia ci ha rimesso - La decisione della principale compagnia low cost: stop alle iscrizioni dopo solo otto mesi. Lo riporta msn.com

stop ryanair prime cosaRyanair chiude Prime: il programma di abbonamento fallisce dopo 8 mesi - 000 abbonati e 4,4 milioni di euro di entrate, gli sconti hanno raggiunto 6 milioni. Lo riporta finanza.com

stop ryanair prime cosaRyanair, decisione inevitabile: stop ai voli - Arriva un'importante novità che riguarda la compagnia aerea Ryanair e sicuramente non è una cosa che fa felici i viaggiatori. Lo riporta temporeale.info

Cerca Video su questo argomento: Stop Ryanair Prime Cosa