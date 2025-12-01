Stop a Ryanair Prime | cosa succede a chi è già abbonato e perché chiude

Ryanair ha deciso di mettere fine a Prime, il programma in abbonamento lanciato a marzo per i viaggiatori più assidui. La chiusura è diventata effettiva il 28 novembre, quando la compagnia ha disattivato nuove iscrizioni. La motivazione arriva direttamente dal dipartimento marketing: l’iniziativa è risultata più costosa del previsto, perché i passeggeri hanno sfruttato i vantaggi in misura superiore alle entrate generate. Cosa prevedeva Ryanair Prime. Ryanair (Imagoeconomica). L’abbonamento costava 79 euro l’anno e includeva dodici offerte sui posti a sedere (una al mese), la possibilità di selezionare gratuitamente posti riservati anche per un accompagnatore e un’assicurazione di viaggio integrata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

