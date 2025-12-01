Sto per suicidarmi sotto a un treno carabiniere rassicura un giovane al telefono e gli salva la vita

Un carabiniere ha rassicurato un giovane che voleva suicidarsi sotto a un treno alla stazione di Colleferro, permettendo alla pattuglia di raggiungerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

