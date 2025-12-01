Menichini: la ricchezza della rosa ha fatto sì che Conte possa sperimentare e provare soluzioni nuove. Cambia anche modulo e questa è una ricchezza che può portare al Napoli. Stramaccioni a Stile TV: “Conte ha un’abilità clamorosa nel cambiare pelle alle squadre che allena”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Stramaccioni, allenatore e commento tecnico per Dazn in Roma-Napoli Su Antonio Conte. “Ancora una volta Conte nella gestione ha dimostrato come nel calcio l’abilità di trasformare delle situazioni sfavorevoli quali gli infortuni del Napoli che è stato falcidiato nella prima parte di campionato può portare punti decisivi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Stile Tv – Conte ha messo al Napoli un abito provvisorio, la ricchezza della rosa ha permesso…