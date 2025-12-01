Stellone ordina | recuperare palla e ripartire forte
L’Ascoli di Tomei nel posticipo di stasera dovrà assolutamente dimenticare il mese di novembre che, oltre ad essere stato duro per le gare complicate proposte dal calendario, ha visto i bianconeri frenati anche da altri problemi. Gli stessi che hanno impedito di raccogliere quanto sperato. Il gioco espresso come collettivo ha visto confermata buona parte delle prove precedentemente fatte registrare fino al derby di campionato vinto in casa contro la Samb per 1-0 (decisivo Milanese). Dal limite si calcia sempre poco, ma il vero passo indietro invece c’è stato nelle attenzioni e nella cattiveria dei singoli che a volte è venuta meno soprattutto negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Stellone ordina: recuperare palla e ripartire forte - Biancorossi e bianconeri arrivano al derby dopo due sconfitte che bruciano. Riporta ilrestodelcarlino.it
Vis Pesaro, Stellone: "Quarto gol evitabile, recuperare lo svantaggio sarà difficilissimo" - Roberto Stellone tecnico della Vis Pesaro, commenta così la sconfitta subita col Pescara nella gara d'andata del secondo turno fase nazionale dei playoff di Serie C: "Siamo partiti forte nonostante le ... Si legge su tuttomercatoweb.com