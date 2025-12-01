Stefano Gaj Tachè chi è la vittima dell' attentato alla Sinagoga di Roma del 1982
La scorsa notte è stato vandalizzato l'esterno della Sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Tra le scritte, "Palestina libera" e "Monteverde antisionista e antifascista", oltre a essere stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. A più di quarantatre anni di distanza da quel terribile accadimento la memoria non è mai stata cancellata, eccezion fatta - evidentemente - per quegli uomini incappucciati che, tra il 30 novembre e il 1° dicembre, hanno compiuto questo vergognoso gesto, sfregiando il ricordo di una innocente giovanissime vittima di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ancje par Filippo Grigolini le cope dal mont di ciclocross e tache benon cun un tiarç puest tai under 18! Friûl che cun chist podi e chei di Sara Casasola e Stefano Viezzi e sta deventant simpri plui une nazion impuartante tal ciclocross come che e son France, - facebook.com Vai su Facebook
In memoria di Stefano, 2 anni, senza cercare vendetta (e forse nemmeno la verità) - La bara di Stefano Gaj Taché, due anni, colpito mortalmente alla testa durante un attentato alla Sinagoga di Roma dove erano riuniti tanti bambini per la festa ebraica di Sheminì Atzeret. Scrive corriere.it
Stefano Gaj Taché, 38 anni fa l'attentato alla Sinagoga di Roma: oggi il ricordo al Tempio Maggiore - Questa mattina proprio lì, si è svolta la cerimonia di commemorazione alla presenza della sindaca Virginia Raggi, dell'assessore alle politiche abitative e all'Urbanistica Massimiliano Valeriani, ... Riporta ilmessaggero.it
Chi è Stefano Gaj Tachè: da vittima dimenticata a simbolo - Il cui nome nel 2012 non figurava però ancora nell’elenco dei morti per terrorismo “Oggi io sento il dovere di essere qui in qualità di ... Riporta panorama.it
In memoria di Stefano Gaj Taché e di tutti gli altri - La cerimonia dedicata alle vittime con il cuore rivolto a Israele Il 9 ottobre del 1982 Sandro di Castro aveva 24 anni. rainews.it scrive