Stefano Gaj Tachè chi è la vittima dell' attentato alla Sinagoga di Roma del 1982

La scorsa notte è stato vandalizzato l'esterno della Sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Tra le scritte, "Palestina libera" e "Monteverde antisionista e antifascista", oltre a essere stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. A più di quarantatre anni di distanza da quel terribile accadimento la memoria non è mai stata cancellata, eccezion fatta - evidentemente - per quegli uomini incappucciati che, tra il 30 novembre e il 1° dicembre, hanno compiuto questo vergognoso gesto, sfregiando il ricordo di una innocente giovanissime vittima di terrorismo.

