Stefanie Pieper | l’influencer ritrovata morta in un bosco dentro una valigia in Slovenia

Stefanie Pieper, truccatrice e beauty-influencer con molti follower su Instagram, è stata ritrovata stipata in una valigia e seppellita in un bosco in Slovenia. La donna era scomparsa una settimana fa dopo un rientro all’alba nel suo appartamento a Graz in Austria. Alle 7 del mattino aveva scritto su Whatsapp a un amica dicendole di aver intravisto una figura inquietante nella tromba delle scale. Poi non si era presentata a uno shooting fotografico. Nell’appartamento della ragazza la polizia aveva trovato il suo golden retriever Marlow e il suo ex fidanzato Patrik M. (o Marko M. secondo altre fonti), un buttafuori trentunenne di origine slovena. 🔗 Leggi su Open.online