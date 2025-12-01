Stefania Terrosi uccisa il messaggio di Antonio Iacobellis al figlio | Me ne vado e porto mamma con me così ti faccio un dispetto

«Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto». È il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Stefania Terrosi uccisa, il messaggio di Antonio Iacobellis al figlio: «Me ne vado e porto mamma con me, così ti faccio un dispetto»

La lettera di cinque pagine stampata al computer per ripercorrere la fine della relazione, la pistola comprata pochi giorni prima di uccidere Stefania Terrosi - facebook.com Vai su Facebook

Ossessionato dalla gelosia, anche nei confronti del figlio: lettera di 5 pagine lasciata dal femminicida di Stefania Terrosi gazzettadisiena.it/ossessionato-d… Vai su X

Stefania Terrosi uccisa, il messaggio di Antonio Iacobellis al figlio: «Me ne vado e porto mamma con me, così ti faccio un dispetto» - È il messaggio che Antonio Iacobellis ha inviato ad Andrea, il figlio di Stefania Terrosi uccisa ... Segnala ilmattino.it

«Ha ucciso mia madre per farmi un dispetto». Il racconto di Andrea, il figlio di Stefania Terrosi ammazzata a colpi di pistola dal convivente che poi si è ucciso - CITTÀ DELLA PIEVE «Me ne vado, porto con me mamma, così ti faccio un dispetto». Secondo ilmessaggero.it

Stefania uccisa con un colpo di pistola, l’arma acquistata da poco dal compagno - “Faccio una follia”: il sottufficiale dell’aeronautica in pensione Antonio Jacobellis annuncia l’omicidio di Stefania Terrosi, 59 anni, con un messaggio ... lanazione.it scrive