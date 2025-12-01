Stefania Terrosi uccisa il messaggio del compagno al figlio di lei | Ti porto via tua mamma per farti un dispetto

Il messaggio di Antonio Iacobellis al figlio di Stefania Terrosi poco prima del femminicidio-suicidio. Il cadavere della 59enne è stato trovato nell'abitazione dove conviveva con l'uomo a Città della Pieve. 🔗 Leggi su Fanpage.it

