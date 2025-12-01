Stefania Sandrelli | Il sesso è stato importante nella mia vita Gino Paoli mi ha svezzata Non sapevo fosse sposato

1 dic 2025

Stefania Sandrelli è ospite di Francesca Fagnani a Belve. L'attrice parla del suo privato, della storia piuttosto intensa con Gino Paoli e anche delle scelte, a volte scomode, fatte durante la sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

