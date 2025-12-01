Stefania Sandrelli e la passione per Gino Paoli | L’abbiamo fatto nella cupola di San Pietro E gli slip non li metto danno fastidio – Il video

È stato un amore improvviso, travolgente e scottante quello che ha legato Stefania Sandrelli e Gino Paoli: «Abbiamo fatto l’amore anche in cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola», confessa l’attrice in un’intervista fiume con Francesca Fagnani a Belve. «Però non dirlo al Papa», si raccomanda. L’incontro con il cantautore è avvenuto quanto lui era già sposato – a insaputa di Sandrelli – e da lì è stato un crescendo di passione ed emozioni: «Ci siamo levati parecchie soddisfazioni. Dopo di lui non ho mai rinunciato a quelle “robine” lì, ma sono contenta che mi abbia svezzata Gino perché anche lui era molto esuberante». 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Stefania Sandrelli è ospite della prossima puntata di Belve: dall'amore per Gino Paoli alla sua carriera - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e Fabio Fognini sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve di Francesca Fagnani. Martedì #2dicembre, in prima serata su Rai 2. #BallandoConLeStelle Vai su X

Stefania Sandrelli e la passione per Gino Paoli: «L’abbiamo fatto nella cupola di San Pietro. E gli slip non li metto, danno fastidio» – Il video - L’attrice si è confessata da Francesca Fagnani e ha parlato del suo legame con il cantautore e del dolore della separazione dalla figlia ... Secondo open.online

Stefania Sandrelli e il sesso a Belve: “Gino Paoli mi ha svezzata: quella volta a San Pietro. Gli slip? Spesso non li metto” - Stefania Sandrelli si racconta a Belve tra amori, libertà e confessioni intime: da Gino Paoli ai momenti più difficili, fino alla carriera e alle scelte più coraggiose. Come scrive libero.it

“Ho fatto l’amore con Gino Paoli in cima alla Basilica San Pietro, sulla scala verso la cupola. Mi ha svezzata, anche lui era esuberante”: lo rivela Stefania Sandrelli - L'attrice a Belve confessa la passione con il cantautore: 'Mi ha svezzata, era esuberante'. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Stefania Sandrelli a Belve: "Ho fatto l'amore alla Basilica di San Pietro con Gino Paoli" - Stefania Sandrelli a Belve ripercorre amori, fragilità e carriera: dal rapporto con Gino Paoli ai capitoli più intensi della sua vita ... Si legge su corrieredellosport.it

Stefania Sandrelli a Belve: «Con Gino Paoli abbiamo fatto l'amore a San Pietro» - Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scrive msn.com

“Mi danno fastidio, non le metto”: Stefania Sandrelli e l’intimo segreto svelato a Belve - Stefania Sandrelli a Belve, programma condotto dalla Fagnani, si racconta: l'amore con Gino Paoli e l'abitudine a non indossare le mutandine. donnaglamour.it scrive