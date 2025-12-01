Stavo impazzendo | il nuovo Harry Potter svela cosa ha provato leggendo la lettera di Radcliffe
Il ‘nuovo’ Harry Potter ringrazia il vecchio: Dominic McLaughlin, interprete del maghetto più famoso al mondo nella serie reboot HBO di prossima uscita, ha per la prima volta rivelato al pubblico la propria reazione di fronte alla lettera di buon augurio che Daniel Radcliffe gli ha fatto avere, missiva nella quale l’attore si congratulava con il collega usando parole molto sentite. McLaughlin, ospite di una trasmissione britannica, ha detto (citiamo da Deadline ) “Quando l’ho saputo, sono andato fuori di testa. Mio padre – eravamo su un treno – mi ha toccato il braccio e mi ha passato questa lettera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"La vera felicità l'ho sentita quando sono nati i miei figli, li ho voluti tantissimo, il primo non veniva e stavo impazzendo. Quando avevano 5 e 7 anni mi sono dovuta separare e ho dovuto imparare a fare la mamma perché non ho avuto una mamma. Non ho mai - facebook.com Vai su Facebook
Harry Potter, la reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe: "Stavo impazzendo" - Rowling nella serie televisiva di HBO Max ha raccontato l'emozione provata quando ha ricevuto la lettera della star. Da movieplayer.it