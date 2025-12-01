Il ‘nuovo’ Harry Potter ringrazia il vecchio: Dominic McLaughlin, interprete del maghetto più famoso al mondo nella serie reboot HBO di prossima uscita, ha per la prima volta rivelato al pubblico la propria reazione di fronte alla lettera di buon augurio che Daniel Radcliffe gli ha fatto avere, missiva nella quale l’attore si congratulava con il collega usando parole molto sentite. McLaughlin, ospite di una trasmissione britannica, ha detto (citiamo da Deadline ) “Quando l’ho saputo, sono andato fuori di testa. Mio padre – eravamo su un treno – mi ha toccato il braccio e mi ha passato questa lettera. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Stavo impazzendo”: il nuovo Harry Potter svela cosa ha provato leggendo la lettera di Radcliffe