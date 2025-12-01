Starmer che delusione | la maggioranza degli inglesi è delusa dagli aumenti fiscali e dalla gestione economica
Il governo laburista di Keir Starmer sta deludendo gli inglesi anche dal punto di vista economico. Secondo un sondaggio di More in common, pubblicato sul Daily mail, il 67% degli elettori crede che l’esecutivo abbia violato un impegno pre-elettorale. Ma quale? Sembra che il ministro dell’Economia Rachel Reeves abbia tradito il giuramento dei socialdemocratici, che avevano assicurato di non aver intenzione di alzare le tasse. Le stime hanno anche rilevato che la metà degli elettori vorrebbe che la titolare del dicastero debba essere sostituita prima del prossimo bilancio. Reeves ha eseguito degli aumenti fiscali da 30 miliardi di sterline, mentre il 72% degli inglesi preferirebbe che il governo tagliasse la spesa per i servizi pubblici piuttosto che aumentare le tasse sui lavoratori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
