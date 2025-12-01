STANOTTE A TORINO È IL REGALO DI NATALE DI RAI1 | ALBERTO ANGELA SVELA I DETTAGLI
Alberto Angela festeggia i 10 anni di “Stanotte a.” e torna dove tutto è iniziato, a Torino. Il primo speciale di Rai1 era dedicato al Museo Egizio, ora viene celebrata la città e non solo il suo più famoso museo. “Stanotte a Torino” andrà in onda in prima serata su Rai1 la sera di Natale, giovedì 25 dicembre 2025. Da un mese Angela è in giro nella prima capitale d’Italia, tutte le notti dalle 22.30 alle 5 del mattino per l’evento. «Le mie origini sono a Torino. Sono stato più all’estero e a Roma, ma ho cominciato a riscoprirla, sia dal punto di vista professionale, sia girando nei luoghi che conoscevo da bambino. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Contenuti che potrebbero interessarti
Urgente! E’ stata rubata stanotte in via Borgaro a Torino. Se qualcuno dovesse vederla in giro gentilmente contattatemi: 348.90.00.726 Numero di targa: FK229PH Grazie. P.s. Condividete - facebook.com Vai su Facebook
Stanotte a Roma è il regalo di Natale di Alberto Angela a tutti gli italiani - Chi viene da fuori sognerebbe di viverci per sempre, chi ha la fortuna di viverci, vorrebbe andarsene lontano. Scrive fanpage.it
«Gran Torino» stanotte su Iris. I 53 insulti di Clint Eastwood e l'omaggio al celebre wrestler - 30 su Iris) «Gran Torino», pellicola del 2008 diretta e interpretata da Clint Eastwood. Come scrive corriere.it