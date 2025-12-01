STANOTTE A TORINO È IL REGALO DI NATALE DI RAI1 | ALBERTO ANGELA SVELA I DETTAGLI

Alberto Angela festeggia i 10 anni di “Stanotte a.” e torna dove tutto è iniziato, a Torino. Il primo speciale di Rai1 era dedicato al Museo Egizio, ora viene celebrata la città e non solo il suo più famoso museo. “Stanotte a Torino” andrà in onda in prima serata su Rai1 la sera di Natale, giovedì 25 dicembre 2025. Da un mese Angela è in giro nella prima capitale d’Italia, tutte le notti dalle 22.30 alle 5 del mattino per l’evento. «Le mie origini sono a Torino. Sono stato più all’estero e a Roma, ma ho cominciato a riscoprirla, sia dal punto di vista professionale, sia girando nei luoghi che conoscevo da bambino. 🔗 Leggi su Bubinoblog

