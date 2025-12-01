Stadio Roma Gualtieri | Sarà tra i più belli al mondo con rimandi alla romanità

In attesa di scoprire il progetto definitivo del futuro stadio della Roma, il sindaco Gualtieri ne ha parlato nel podcast More Touchy Show: “Come sapete abbiamo vinto tanti ricorsi che ci sono stati, che devo dire erano molto strumentali, perché quella era un’area assolutamente degradata e chi dice ‘Difendiamo il parco di Pietralata’ gli dico di andare a vedere che non c’è niente. Piena di piante infestanti e di persone insediate li abusivamente perché in quel punto non si faceva nulla”. Gualtieri: “Avrà la curva più grande del mondo”. E ancora: “ Quindi noi restituiremo non solo alla città, ai tifosi e agli appassionati di calcio un impianto moderno, anzi sarà tra i più belli se non il più bello del mondo perché vogliono fare le cose in grande, ma una riqualificazione di undici ettari di aree verdi disponibili ai cittadini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

