Stadio Roma Gualtieri | Sarà tra i più belli al mondo con rimandi alla romanità

Sololaroma.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa di scoprire il progetto definitivo del futuro stadio della Roma, il sindaco Gualtieri ne ha parlato nel podcast More Touchy Show: “Come sapete abbiamo vinto tanti ricorsi che ci sono stati, che devo dire erano molto strumentali, perché quella era un’area assolutamente degradata e chi dice ‘Difendiamo il parco di Pietralata’ gli dico di andare a vedere che non c’è niente. Piena di piante infestanti e di persone insediate li abusivamente perché in quel punto non si faceva nulla”. Gualtieri: “Avrà la curva più grande del mondo”. E ancora: “ Quindi noi restituiremo non solo alla città, ai tifosi e agli appassionati di calcio un impianto moderno, anzi sarà tra i più belli se non il più bello del mondo perché vogliono fare le cose in grande, ma una riqualificazione di undici ettari di aree verdi disponibili ai cittadini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Argomenti simili trattati di recente

